Лихачев заявил о пренебрежении Киевом нормами безопасности АЭС

Украина пренебрегает нормами безопасности АЭС, в районах Курской и Запорожской станций ВС РФ продолжают сбивать украинские беспилотники и ракеты, заявил в беседе с телеканалом RT гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
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