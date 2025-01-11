“Добро пожаловать в Дерри” получит три сезона, действие которых развернется в 1962, 1935 и 1908 годахУ режиссера Андреса Мускетти состоялось интервью, в котором он поделился планами на сериал “Добро пожаловать в Дерри”, который является приквелом хоррора “Оно” по мотивам романов Стивена Кинга.