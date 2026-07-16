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Русская весна

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Филиппо назвал выход Болгарии из коалиции желающих катастрофой для Макрона

Филиппо назвал выход Болгарии из коалиции желающих катастрофой для Макрона

Решение Болгарии отказаться от участия в так называемой «коалиции желающих» стало катастрофой для президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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