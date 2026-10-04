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В Общественной палате предложили увеличить лимит стоимости подарков учителям

В Общественной палате предложили увеличить лимит стоимости подарков учителям

День учителя в России ежегодно отмечается 5 октября Допустимую стоимость подарков педагогам предложили увеличить с 3 до 10 тысяч рублей.

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