Разработчики New World хотят сделать Soul Trials реиграбельным режимом Вышло новое в...

Разработчики New World хотят сделать Soul Trials реиграбельным режимомВышло новое видео цикла Forged in Aeternum в котором команда New World обсуждает повествование и механику испытаний душ, в том числе почему они не реиграбельны (пока), цели, стоящие за ними, и отвечает на вопросы сообществаЧитать дальше → источник.