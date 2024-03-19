Разработчики New World хотят сделать Soul Trials реиграбельным режимом Вышло новое в...

Разработчики New World хотят сделать Soul Trials реиграбельным режимомВышло новое видео цикла Forged in Aeternum в котором команда New World обсуждает повествование и механику испытаний душ, в том числе почему они не реиграбельны (пока), цели, стоящие за ними, и отвечает на вопросы сообществаЧитать дальше → источник.
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