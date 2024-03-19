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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики New World хотят сделать Soul Trials реиграбельным режимом Вышло новое в...

Разработчики New World хотят сделать Soul Trials реиграбельным режимом Вышло новое в...

Разработчики New World хотят сделать Soul Trials реиграбельным режимомВышло новое видео цикла Forged in Aeternum в котором команда New World обсуждает повествование и механику испытаний душ, в том числе почему они не реиграбельны (пока), цели, стоящие за ними, и отвечает на вопросы сообществаЧитать дальше → источник.

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