Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Указ Трампа об ограничении права на гражданство США обжалуют 18 штатов

Указ Трампа об ограничении права на гражданство США обжалуют 18 штатов

Власти 18 американских штатов и столичного округа Колумбия обжалуют в суде указ президента США Дональда Трампа об ограничении предоставления гражданства страны по праву рождения, ссылаясь на нарушение положений Конституции США.

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