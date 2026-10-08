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Культура и Общество

4 подписчика

L’avare*

Многим по нраву красавица яркая, пышная – осень, Но заползает тоска в мою душу средь пестроты ее дивной! Cкоро уж, скоро придет к нам промозглая осень… Птицы умолкли, теперь им уже не до песен.

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