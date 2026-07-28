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Под Нижним Тагилом ОМОН «Рассвет» отработал задержание вооружённых преступников

Под Нижним Тагилом ОМОН «Рассвет» Управления Росгвардии по Свердловской области провёл тактико-специальное занятие по задержанию вооружённой группы преступников, забаррикадировавшихся в здании, сообщили в ведомстве.

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