Под Нижним Тагилом ОМОН «Рассвет» отработал задержание вооружённых преступников

Под Нижним Тагилом ОМОН «Рассвет» Управления Росгвардии по Свердловской области провёл тактико-специальное занятие по задержанию вооружённой группы преступников, забаррикадировавшихся в здании, сообщили в ведомстве.
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