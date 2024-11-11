Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ФСБ сорвала операцию украинской военной разведки по угону вертолета

ФСБ сорвала операцию украинской военной разведки по угону вертолета

ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России, в результате работы российских контрразведчиков вскрыты места дислокации средств противовоздушной обороны (ПВО) Украины и подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), по которым нанесены удары.

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