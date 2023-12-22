В «Ростехе» задумались о создании компьютерной игры со своей продукцией

В госкорпорации «Ростех» задумались о создании отечественной компьютерной игры с боевой техникой и вооружением, выпускаемой на ее предприятиях, и уже обсуждают вопросы по жанру и программной платформе будущей игры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии