Замечали ли вы, что в одно утро вы бодры, полны сил и энергии, а в другое с трудом отрываете голову от подушки

﻿﻿Вы замечали, что в одно утро вы бодры, полны сил и энергии, а на следующее с трудом можете поднять голову с подушки? Я хочу сказать вам, что состояние, с которым вы просыпаетесь утром, зависит не только от количества часов, отведенных на сон.