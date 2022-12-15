Спорт и диета

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Замечали ли вы, что в одно утро вы бодры, полны сил и энергии, а в другое с трудом отрываете голову от подушки

Замечали ли вы, что в одно утро вы бодры, полны сил и энергии, а в другое с трудом отрываете голову от подушки

﻿﻿Вы замечали, что в одно утро вы бодры, полны сил и энергии, а на следующее с трудом можете поднять голову с подушки? Я хочу сказать вам, что состояние, с которым вы просыпаетесь утром, зависит не только от количества часов, отведенных на сон.

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