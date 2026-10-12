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Отсидевший киллер Саша Солдат назвал людей "одноклеточными обезьянами"

Отсидевший киллер Саша Солдат назвал людей "одноклеточными обезьянами"

 © Chat GPT/"Газета.Ru" Освободившийся в ноябре 2023 года киллер Ореховской ОПГ Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат, дал интервью.

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