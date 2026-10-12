Отсидевший киллер Саша Солдат назвал людей "одноклеточными обезьянами"

© Chat GPT/"Газета.Ru" Освободившийся в ноябре 2023 года киллер Ореховской ОПГ Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат, дал интервью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- AFP: ЕС утвердил ...
- НМ Певица Виктория Д...
- ТАСС: сторонники ...
Наша добрая власть отпускает убийц, т.к. считает, что "чернь" убивать можно. Вот на "белую кость" покушаться низзя!..
Будем играть в добрых юристов.