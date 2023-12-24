Кишечная палочка в икре: как выбрать безопасный новогодний деликатес

Известия/Павел Волков Россияне могут остаться без любимого новогоднего деликатеса. Перед праздником в соцсетях выросло количество жалоб на качество красной икры, а специалисты в образцах ихвестных торговых марок обнаружили кишечную палочку и другие опасные микроорганизмы.
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