Кишечная палочка в икре: как выбрать безопасный новогодний деликатес

Известия/Павел Волков Россияне могут остаться без любимого новогоднего деликатеса. Перед праздником в соцсетях выросло количество жалоб на качество красной икры, а специалисты в образцах ихвестных торговых марок обнаружили кишечную палочку и другие опасные микроорганизмы.