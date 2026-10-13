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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Кейна 19 (14+5) очков в 14 матчах сезона за клуб и сборную. Форвард «Баварии» сделал дубль в игре с «Викингом»

Харри Кейн забил 14-й гол в сезоне.  Нападающий «Баварии» реализовал пенальти и забил с игры в матче с « Викингом » в 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:2, второй тайм).

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