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Павлидис интересен «Барсе». Форвард «Бенфики» сделал покер в матче с «Санкт-Галленом» в квалификации ЛЕ

Эвангелос Павлидис входит в число кандидатов, рассматриваемых спортивным отделом «Барселоны» во главе с Деку в качестве усиления атаки, сообщает AS.

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