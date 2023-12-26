СРОЧНО: Обстановка в Феодосии после ночной атаки врага (ФОТО, ВИДЕО)

Наш военный сказал,что любой сарай-это был укрепрайон.Сама видела,как из под Азова из земли выползали их танки,обстреливалис ь и опять исчезли под землёй.

Марина

повторяю вопрос - ВЫ лично готовы самостоятельно убедиться в этом? Акцентирую снова - на мой первый вопрос вы так и не ответили! Сказать нечего? Именно поэтому вы пытаетесь замочалить тему?