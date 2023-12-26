Русская весна
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Русская весна

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СРОЧНО: Обстановка в Феодосии после ночной атаки врага (ФОТО, ВИДЕО)

СРОЧНО: Обстановка в Феодосии после ночной атаки врага (ФОТО, ВИДЕО)

Все СМИ уже опубликовали кадры мощного взрыва в Феодосии, из-за которого в окружающих порт зданиях повылетали окна.

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Комментарии
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ЛИ
Лариса Ивановп
Наш военный сказал,что любой сарай-это был укрепрайон.Сама видела,как из под Азова из земли выползали их танки,обстреливалис ь и опять исчезли под землёй.
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8 час.
Марина
повторяю вопрос - ВЫ лично готовы самостоятельно убедиться в этом? Акцентирую снова - на мой первый вопрос вы так и не ответили! Сказать нечего? Именно поэтому вы пытаетесь замочалить тему?
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7 час.
лл
лина любимцева
И до Феодосии добрались, твари бандэровские!!!
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7 час.

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