«Гегемон» без ракет – это уже не гегемон...

Вадим Скоробогатов

Анна Зареченская

Какой там гегемон, разваливается по-тихому империя американская. Вот кто рвется быть гегемоном, так это Китай. Но и у него есть много слабых мест. Этот гегемон, если будет им, еще коварнее американцев.