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Спички - не игрушка

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«Гегемон» без ракет – это уже не гегемон...

«Гегемон» без ракет – это уже не гегемон...

  Дональд Трамп, который любит называть себя «королём сделок» и «главным стратегом», неожиданно обнаружил, что его собственная армия осталась без ракет.

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Комментарии
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Аркадий Цыганов
США надеялись на легкую победу как в Венесуэле. Поставить всю нефть Ближнего Востока под свой контроль. И всё рассчитали правильно. Только Иран повел себя неправильно.)))) Вывод: виноват только Иран ))))
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1 м.
Вадим Скоробогатов
Анна Зареченская
Какой там гегемон, разваливается по-тихому империя американская. Вот кто рвется быть гегемоном, так это Китай. Но и у него есть много слабых мест. Этот гегемон, если будет им, еще коварнее американцев.
Да ужжж...Китай ХИТРЕЕ на много...
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1 м.
ВС
Вадим Скоробогатов
ЭХтот ХЕГЕМОН ужо скоро так грохнется...Что всё в мире затресётся...от его грохота.
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1 м.