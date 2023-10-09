Кого наградили на Нобелевской премии в 2023 году

Со 2 по 9 октября в Стокгольме и Осло объявили лауреатов Нобелевской премии. Ее присуждают за выдающиеся достижения в физике, химии, физиологии и медицине, экономике, литературе и содействии установления мира во всем мире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии