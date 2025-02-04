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Царьград

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Участник СВО записал видео с автоматом в руках и пожаловался на приставов

Участник СВО записал видео с автоматом в руках и пожаловался на приставов

Участник специальной военной операции попросил помочь разобраться в «правовом беспределе».Участник спецоперации из Оренбургской области записал видео, в котором обвинил судебных приставов в «правовом беспределе».

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