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Русские братушки, выручайте...

Русские братушки, выручайте...

Ну просто маскарад. Внимательно читаем заявление бывшего Министра Обороны Греции и ныне действующего политика Паноса Камменоса : "Пожары в Греции не потушить без российской помощи.

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