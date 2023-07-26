Русские братушки, выручайте...

Ну просто маскарад. Внимательно читаем заявление бывшего Министра Обороны Греции и ныне действующего политика Паноса Камменоса : "Пожары в Греции не потушить без российской помощи.
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