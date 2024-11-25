Как рыжий кот "попал в космос", гоняясь за лазерным лучом

youtube.com/JPLraw Жуткий кошмар XXI века – отсутствие связи, а с ней и интернета. Как узнать погоду, заказать еду, да просто добраться домой коротким путем? Для любого горожанина это повод для паники, а для множества деревенских жителей – обыденность.
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