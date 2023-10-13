Москвич 6 с мощным мотором: объявлена цена

Москвич 6 с мощным мотором: объявлена ценаВсего несколько дней назад Московский автомобильный завод «Москвич» опубликовал рекомендованные розничные цены на лифтбек Москвич 6, который представляет собой переименованный китайский JAC A5 Plus.
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