Диетолог Волкова: наиболее опасными для организма являются монодиеты

Ежедневный рацион должен состоять из всех питательных элементов Наиболее опасными для организма диетами являются монодиеты, а также диеты с экстремально низкой калорийностью, до 900 килокалорий в день, сообщила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
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