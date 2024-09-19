Диетолог Волкова: наиболее опасными для организма являются монодиеты

Ежедневный рацион должен состоять из всех питательных элементов Наиболее опасными для организма диетами являются монодиеты, а также диеты с экстремально низкой калорийностью, до 900 килокалорий в день, сообщила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.