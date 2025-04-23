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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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403 шайбы заброшено за 2 тура Кубка Гагарина – это рекорд. В 6-й раз команды забили 400+ голов за весь плей-офф

Это рекордный показатель результативности за два раунда плей-офф КХЛ. Кроме того, в шестой раз команды забросили более 400 шайб за весь плей-офф.

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