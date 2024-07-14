В США вспомнили слова Такера Карлсона о возможном покушении на Трампа

REUTERS/David Dee Delgado Журналист Такер Карлсон предупреждал о возможном покушении на бывшего президента США Дональда Трампа за полтора месяца до произошедшей 13 июля стрельбы во время митинга республиканца в Пенсильвании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии