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В США вспомнили слова Такера Карлсона о возможном покушении на Трампа

В США вспомнили слова Такера Карлсона о возможном покушении на Трампа

REUTERS/David Dee Delgado Журналист Такер Карлсон предупреждал о возможном покушении на бывшего президента США Дональда Трампа за полтора месяца до произошедшей 13 июля стрельбы во время митинга республиканца в Пенсильвании.

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