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Дерзко, но со вкусом: Людмила Артемьева своим появлением закрыла рты злопыхателям

Дерзко, но со вкусом: Людмила Артемьева своим появлением закрыла рты злопыхателям

62-летняя звезда «Сватов» кардинально сменила образ. Людмила Артемьева. кадр сериала.Людмила Артемьева одним своим появлением на закрытии 47-го по счету Международного кинофестиваля в Москве заткнула рты всем хейтерам.

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