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Представитель МИД Захарова: Киев в «прямом эфире» планирует теракты — 1161-й день СВО

Представитель МИД Захарова: Киев в «прямом эфире» планирует теракты — 1161-й день СВО

Киевские власти буквально в прямом эфире планирует теракты. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале 30 апреля выступление Владимира Зелинского о выборе «болевых точек» для побуждения Москвы к дипломатии.

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