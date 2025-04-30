Представитель МИД Захарова: Киев в «прямом эфире» планирует теракты — 1161-й день СВО

Киевские власти буквально в прямом эфире планирует теракты. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале 30 апреля выступление Владимира Зелинского о выборе «болевых точек» для побуждения Москвы к дипломатии.