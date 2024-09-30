⚠️ Сирены завоют в Волгоградской области 2 октября Проверка системы оповещения населения пройдёт с 10:00 до 11:00.
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⚠️ Сирены завоют в Волгоградской области 2 октября Проверка системы оповещения населения пройдёт с 10:00 до 11:00.