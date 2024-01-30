Модное железо

Ножевой мир в нашей стране только недавно начал своё культурное становление. Мастера творят своё искусство и вписывают новые страницы в мир «моды» ножевого ремесла, творя тем самым отечественную ножевую культуру страны.
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