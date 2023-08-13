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Дирк Новицки – Стиву Нэшу: «Ты был отличным примером для подражания и лучшим партнером по команде в моей карьере»

Член Зала славы Дирк Новицки во время церемонии отблагодарил многолетнего друга и товарища Стива Нэша.

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