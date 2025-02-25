Власти Польши не на шутку сцепились из-за России: Заседание Совбеза пошло не по плану

Заседание Совбеза Польши вылилось в интернет-перепалку. Всему виной — разное отношение к России24 февраля в Польше прошло заседание Совета национальной безопасности, в ходе которого президент страны рассказал собравшимся о своей 10-минутной встрече с Дональдом Трампом.