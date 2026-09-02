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Царьград

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Ди Лоренцо продлил контракт с "Наполи" до 2030 года

Ди Лоренцо продлил контракт с "Наполи" до 2030 года

Джованни Ди Лоренцо, защитник «Наполи», продлил контракт с клубом до 2030 года. В сезоне он провёл 35 матчей и забил 2 мяча, несмотря на травму колена.

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