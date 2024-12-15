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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасова об опросе ВЦИОМ: «Дальше фигурное катание может обогнать футбол. Сейчас мы объективно вторые после хоккея»

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 27% россиян считают хоккей национальным видом спорта.

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