Мировые Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировые Новости

10 подписчиков

Премиальная архитектура: как узнаваемая концепция обеспечивает до +25% к цене квадратного метра

Премиальная архитектура: как узнаваемая концепция обеспечивает до +25% к цене квадратного метра

Сегодня авторская архитектура в премиальном жилье перестала быть декоративным дополнением и превратилась в один из факторов ценности проекта: при сопоставимых характеристиках уникальная концепция может обеспечивать ценовую надбавку около 10–20% в премиальных проектах, в люксовом сегменте — до 25%.

Вернуться к статье