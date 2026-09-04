Премиальная архитектура: как узнаваемая концепция обеспечивает до +25% к цене квадратного метра

Сегодня авторская архитектура в премиальном жилье перестала быть декоративным дополнением и превратилась в один из факторов ценности проекта: при сопоставимых характеристиках уникальная концепция может обеспечивать ценовую надбавку около 10–20% в премиальных проектах, в люксовом сегменте — до 25%.