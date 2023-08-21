ВВС США запускают разработку самолета BWB

Грузопассажирский вариант BWB В прошлом году стало известно, что военно-воздушные силы США ищут новые пути развития военно-транспортной авиации и самолетов-заправщиков.
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