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Царьград

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Ждали Суровикина, а дождались настоящего "туза в рукаве". Военный лётчик: "Так не бывает. Авиация замерла"

Ждали Суровикина, а дождались настоящего "туза в рукаве". Военный лётчик: "Так не бывает. Авиация замерла"

Возвращение на фронт генерала Сергея Суровикина вызывало большие ожидания. Пока этого не случилось. Однако сенсацией стало назначение Сергея Кобылаша, ставшего заместителем командующего ВКС России.

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