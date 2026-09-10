Меркель: Я навесила на Россию якорь в 2014 году

Ангела Меркель, экс-канцлер Германии, вновь стала появляться в немецких эфирах. Связано это с тем, что рейтинги ХДС/ХСС стремительно несутся вниз, а «Альтернатива для Германии» выигрывает выборы в одном регионе за другим.