Меркель: Я навесила на Россию якорь в 2014 году

Ангела Меркель, экс-канцлер Германии, вновь стала появляться в немецких эфирах. Связано это с тем, что рейтинги ХДС/ХСС стремительно несутся вниз, а «Альтернатива для Германии» выигрывает выборы в одном регионе за другим.
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