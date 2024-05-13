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Кардиохирург Бокерия: физнагрузки и правильное питание увеличивают продолжительность жизни

Кардиохирург Бокерия: физнагрузки и правильное питание увеличивают продолжительность жизни

Регулярные занятия спортом и правильное питание помогут увеличить продолжительность жизни. Об этом рассказал главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава, президент «Лиги здоровья нации» академик Лео Бокерия в беседе с «Известиями».

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