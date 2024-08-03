ВМС Британии: осуществлена атака на судно в Аденском заливе Официальный Лондон опубликовал заявление, в котором говорится, что в Аденском заливе произошёл инцидент.
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ВМС Британии: осуществлена атака на судно в Аденском заливе Официальный Лондон опубликовал заявление, в котором говорится, что в Аденском заливе произошёл инцидент.
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