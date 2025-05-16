На Западе назвали переговоры в Стамбуле символической победой Путина

Мировые СМИ следят за результатами переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Хотя мнения прессы о прогрессе разделились, многие согласны с тем, что встреча укрепила позиции президента России Владимира Путина и является шагом к миру.
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