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Ивановские новости

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За пять лет по «Пушкинской карте» продано 115 млн билетов

За пять лет по «Пушкинской карте» продано 115 млн билетов

За пять лет участники программы выкупили 115 млн билетов на культурные события, больше всего билетов — на кинопрокат и театральные постановки.

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