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Нежная княгиня Шарлен, нестареющая Беллуччи, дерзкая Агилера в Монте-Карло

Нежная княгиня Шарлен, нестареющая Беллуччи, дерзкая Агилера в Монте-Карло

Князь Альбер II с супругой собрал в Монако свыше 250 гостей. В элегантных и соблазнительных нарядах блистали голливудские звезды и легенды шоу-бизнеса.

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