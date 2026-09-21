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Царьград

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Максим Мейксин сообщил об отражении DDoS-атаки на избирательном сайте

Максим Мейксин сообщил об отражении DDoS-атаки на избирательном сайте

Максим Мейксин сообщил о DDoS-атаке на сайт Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Атака, произошедшая ночью с 19 на 20 сентября, была успешно отражена.

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