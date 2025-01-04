Вучич позвонит Путину в связи с подтверждением США ввода санкций против NIS

Президент Сербии Александар Вучич намерен запросить телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в конце января на фоне данных о введении Соединенными Штатами санкций в отношении российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS).
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