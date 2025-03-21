Предприниматели обратились к свердловскому Уполномоченному и Руководителю регионального Управления ФНС России

20 марта 2025 года Елена Артюх, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области, совместно Маратом Сагитуллиным, Руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области, приняли предпринимателей с вопросами по налоговому администрированию.
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