Руководители OpenAI и Meta планируют посетить инаугурацию Трампа

Лидеры компаний технологической отрасли, таких как OpenAI, Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и Uber, планируют посетить инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, которая назначена на 20 января.
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