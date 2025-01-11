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Руководители OpenAI и Meta планируют посетить инаугурацию Трампа

Руководители OpenAI и Meta планируют посетить инаугурацию Трампа

Лидеры компаний технологической отрасли, таких как OpenAI, Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и Uber, планируют посетить инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, которая назначена на 20 января.

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