Юрист «Синергии» Палюлин озвучил стоп-слова в разговоре с мошенниками

Проводить беседу с незнакомцами, которые звонят по телефону, нужно сдержанно и осторожно. Подробности озвучил преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин в интервью «Прайм».
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