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Юрист «Синергии» Палюлин озвучил стоп-слова в разговоре с мошенниками

Юрист «Синергии» Палюлин озвучил стоп-слова в разговоре с мошенниками

Проводить беседу с незнакомцами, которые звонят по телефону, нужно сдержанно и осторожно. Подробности озвучил преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин в интервью «Прайм».

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Надо не стоп слова изучать, а ваше пресекать вмешательство в личную жизнь! И второе, может пора вернуть нам в города телефонные станции и телефонные автоматы?
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15 час.

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