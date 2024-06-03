Зеленский не заметил цветочного горшка на окне

В культовом сериале «17 мгновений весны» профессор Плейшнер идет на явку, но «Воздух свободы вскружил голову и сыграл с профессором злую шутку», он не заметил цветка на окне, означающего, что явка провалена.
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