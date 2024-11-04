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Хасана Касымбаева задержали в Алматинской области

Хасана Касымбаева задержали в Алматинской области

Имя Хасана Касымбаева фигурировало в связи с убийством 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре. Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, 2 ноября текущего года мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении гражданина А.

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