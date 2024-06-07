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Sitronics Group примет решение о серийном выпуске судов на водороде к концу года

Sitronics Group примет решение о серийном выпуске судов на водороде к концу года

Sitronics Group примет решение о серийном производстве электросудов на водородном топливе в конце этого года, сообщил президент группы Николай Пожидаев на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

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